Arterie von Schlangenfänger nach Pythonbiss durchtrennt

Ein Mann, dessen Arterie von einer Teppichpython durchtrennt wurde, sagte, der Biss sei "jenseits der Vorstellungskraft" gewesen.

Der bekannte Schlangefänger Kane Durrant hatte erklärt, wie seine Arterie an der Hand durch einen Schlangenbiss nahezu durchtrennt wurde. Der Naturschützer von WILD Conservation in New South Wales, Australien, wollte die Schlange in einem Busch freilassen, als sie sich mit ihren Zähnen an seinem Arm festkrallte.

Durrant erzählte Newsweek: "Es fühlte sich an, als würde ein Messer mein Handgelenk aufreißen, und der durchtrennte Nerv brannte heiß. Das Blut spritzte fast einen halben Meter aus meiner Arterie, und es war eine ziemlich unangenehme Situation".

Er fügte hinzu: "Nachdem die Schlange aus meinem Arm entfernt worden war, ließ ich sie in den Busch frei, bevor ich mir selbst erste Hilfe leistete." Der Schlangenfänger wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen notoperiert, die auch ein Jahr nach der schrecklichen Begegnung noch Narben hinterlassen haben.

Obwohl Teppichpythons nicht giftig sind, können ihre Bisse schwere Schäden verursachen, da sie 80 nach hinten gerichtete Zähne haben, die verhindern, dass die Beute entkommt.