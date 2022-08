Ex-Porno-Star Mia Khalifa verwöhnt Fans mit Live-Po-Lifting

Der nunmehrige OnlyFans-Star Mia Khalifa lies ihre Fans an einem Live-Po-Lifting teilhaben. In einer Reihe von Instagram-Posts fragte die Frau zudem, ob ein Lifting nicht "zu sehr Miami für LA" sei.

Der in LA lebende ehemalige Porno-Star Mia Khalifa lebt nach wie vor auf großen Fuß. Erst vor wenigen Tagen ließ der jetzige OnlyFans-Star ihre Fans an einem Live-Po Lifting teilhaben. Vor der Prozedur postete Khalifa ein Bild in ihrem Outfit mit der Bildunterschrift "F**k, is this too Miami for LA?", während sie sich auf eine Behandlung vorbereitete. Selbst spricht die Frau von einer Pflaume als Hintern. Mit der Behandlung solle er sich nun in einen Pfirsich verwandeln.

Mia nannte sich selbst "The Morpheus queen", während sie die Prozedur vorführte, und erklärte später, dass ihr Hintern "nicht ganz pfirsichfarben" sei. Der "nicht-chirurgische Schönheits"-Eingriff wurden auf Mias Instagram-Story gezeigt. Sie scherzte mit dem Personal, das die Barcode-Scanner-ähnliche Pistole auf ihren Hintern gesetzt wird. In dem Instagram-Post ist ein ständiges Piepen zu hören, woraufhin der Arzt sagt: "Es ist alles gut: "Es ist alles gut, es tut nicht weh", während Mia lacht.