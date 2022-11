Auf Miss-Wahl kennengelernt: Supermodels geben sich das JA-Wort

Die beiden Supermodels trafen sich auf einer Modeschau und verliebten sich. Nach etwa zwei Jahren Beziehung heirateten die beiden Frauen nun.

Die ehemalige Miss Argentinien und die ehemalige Miss Puerto Rico haben am 28. Oktober heimlich geheiratet, wie das Paar diese Woche in einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt gab. Die Frischvermählten Fabiola Valentín aus Puerto Rico und Mariana Varela aus Argentinien schrieben in der Bildunterschrift: "Nachdem wir uns entschieden haben, unsere Beziehung privat zu halten, öffnen wir jetzt unsere Türen für einen besonderen Tag".

Die beiden Kandidatinnen hatten ihre Beziehung bisher nicht öffentlich gemacht, sie haben sich aber auf der Miss Grand International-Wahl 2020 in Thailand kennengelernt.. Seit dem Wettbewerb hatten sie gemeinsame Bilder gepostet, ohne jedoch eine Beziehung öffentlich zu machen. Seit der Bekanntgabe ihrer Heirat hat der Beitrag 4,1 Millionen Aufrufe und 288.000 Likes auf Instagram erhalten.