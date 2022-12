'Auto-Flüsterer': Kärntner fuhr mit Golf 1 Million Kilometer

Für viele steht nach maximal 200.000 Kilometer ein Fahrzeugwechsel an. Nicht für Bernhard Schatz aus Bad St. Leonhard in Kärnten. Er fuhr mit seinem Golf 1 Million Kilometer.

Gekauft hat er das Fahrzeug Mitte 2000 bei einem Verkäufer in Wolfsberg. Seitdem ist er und sein Golf ein untrennbares Duo. Für das Jubiläum, den 1.000.000 Kilometer, fuhr Schatz extra in seine Lieblingswerkstatt. Beim Umspringen auf den einmillionsten Kilometer kamen dann nur noch Striche. So viele Kilometer kann der Wagen nicht zählen. Zum Glück gibt es ja noch den Tageskilometerzähler, mit denen er die Distanz messen kann.

Unglaublich aber wahr. Bisher überstand der Wagen alle Überprüfungen ohne große Beanstandungen. Jeden Tag legt Schatz eine Mindeststrecke von 200 Kilometer zurück, beträgt sein Weg zur Arbeit im steirischen Hochschwab doch rund 100 Kilometer. Auch muss sich Schatz mit den rund 90 PS, die der mit einem Turbodiesel zählt, nicht verstecken. Alle Teile wie Sitze, Auspuff, Getriebe, Kupplung und Motor sind in gutem Zustand.

Schatz hat vor, noch weiter mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein, den Weltrekord von 5,2 Millionen Kilometer wird er aber wohl nicht erreichen. Dieser "Rekord für die Ewigkeit" gehört einem Volvo P 1800 aus den USA.