Der Ferrari F300 aus dem Jahr 1998 ging bei RM Sotheby’s unter den Hammer. Die Summe, die der F1-Bolide einbrachte, war eine stolze.

Es ist ein Rennwagen aus einer längst vergangenen Zeit. Der V10-Ferrari von Michael Schumacher kam nun bei einer Auktion bei Sotheby’s unter den Hammer und erzielte einen Verkaufswert von rund sechs Millionen Euro. Wer den Zuschlag bekam, verriet das Auktionshaus nicht. Der Wagen mit der Chassisnummer 187 ist zudem ein ungeschlagenes Modell.



Schumacher trat mit dem Renner in Kanada, Frankreich, Italien und Großbritannien an. Alle Rennen gewann der siebenfache Formel-1 Weltmeister. Wie das Auktionshaus sagte, wurde der Wagen 1999 direkt von Ferrari gekauft. Jetzt fand der Wagen einen neuen Besitzer.



Der WM-Titel war Schumacher in dem Jahr 1998 mit dem F3000 nicht vergönnt. Im letzten Rennen des Jahres musste sich der Deutsche dem Finne Mika Häkkinen geschlagen geben. Der Ferrari von Schumacher ist und bleibt jedoch eine Legende.