Bei Geschwistern: Dieses Kind ist das intelligenteste

Erstgeborene Kinder haben in der Regel einen höheren IQ als ihre jüngeren Geschwister, wie eine Studie mit über 20 000 Personen ergab.

Um genau zu sein, kam die Studie zu dem Schluss, dass Erstgeborene im Durchschnitt einen um 1,5 Punkte höheren IQ-Wert haben als Zweitgeborene, die wiederum um 1,5 Punkte höher sind als Drittgeborene und so weiter.

Persönlichkeit nicht beeinflusst

In derselben Studie gab es keine nennenswerten Unterschiede in den Persönlichkeitsmerkmalen zwischen den Geschwistern, was Theorien widerlegt, wonach die Reihenfolge der Geburt die Persönlichkeit beeinflusst.