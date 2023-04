5 Anzeichen, dass ihre Beziehung sich dem Ende zuneigt

Eine Sexual- und Beziehungstherapeutin hat die fünf wichtigsten Anzeichen für ein mögliches Ende einer Beziehung genannt.

Lauren Consul, 34, hat so ziemlich jede Trennung auf eine Handvoll wichtiger Warnzeichen heruntergebrochen, auf die Paare achten sollten. Die Sexualtherapeutin hat auf die wichtigsten Dinge hingewiesen, auf die man achten sollte, wenn man das Gefühl hat, dass man gerade verlassen wird. Ein eklatantes Warnzeichen, auf das Lauren hinweist, ist die Bedeutung von Streitereien in einer Beziehung und dass Ihr Verhalten darin genauso wichtig ist wie außerhalb davon.

Bekannte Probleme

Wenn man sich nicht in die Perspektive des Partners hineinversetzt, können sich bestimmte Probleme in einer Beziehung verschlimmern, und diese werden während eines Streits nur noch deutlicher. Sie sagte: "Zwei Menschen können das Gleiche erleben, aber völlig unterschiedliche Gefühle dazu haben. Wenn wir in der 'richtigen Sichtweise' stecken bleiben, sagen wir, dass die Erfahrung der einen Person gültig ist und die der anderen nicht."

Um dies zu überwinden, rät Lauren, "innezuhalten und über die Kommunikation unseres Partners nachzudenken" und sie zu "validieren". "Das zeigt unserem Partner, dass wir ihm zuhören und dass das, was er sagt, Sinn macht, dass wir im selben Team sind", fügt sie hinzu.

Viele Warnzeichen

Ein zweites großes Warnzeichen ist, dass man sich die Neugier auf den Partner nicht bewahrt. Lauren erklärt: "Man hört auf, Fragen zu stellen und sich nach seinen Träumen oder Hoffnungen zu erkundigen - man nimmt einfach an, dass man es weiß, weil man schon lange zusammen ist."

Beim dritten Zeichen geht es darum, dass die Partner nicht in der Lage sind, die Verantwortung für ihre spezifische Rolle im "Beziehungszyklus" zu übernehmen. "Sie sagen einfach: 'Wenn mein Partner sich nur ändern oder dies und jenes anders machen würde, wäre alles in Ordnung'", so Lauren weiter.

Das vorletzte Zeichen entsteht, wenn Ihre Worte und Taten nicht "konsistent übereinstimmen", was bedeutet, dass Ihr Partner nicht völlig darauf vertrauen kann, dass das, was Sie sagen, mit dem übereinstimmt, was Sie letztendlich tun.

Und das fünfte und letzte Zeichen ist, wenn Sie nicht hinter Ihrem Partner stehen. "Du setzt dich nicht für ihn ein, du unterstützt ihn nicht", stellte Lauren fest, "du hast das Gefühl, dass ihr mehr gegeneinander kämpft als gegen die Probleme oder gegen die Welt als Team."