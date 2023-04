Kamelreiten soll in Ägypten nun endgültig verboten werden

Es ist eine der Touristenattraktionen in Ägypten, das Kamelreiten. Bereits 2020 wurde über ein Verbot nachgedacht, jetzt soll es demnächst in die Tat umgesetzt werden.

In Ägypten gehört das Kamelreiten für viele Touristen zum Urlaubsspaß dazu. Ob ein Ritt zu den Pyramiden von Gizeh, eine Tour über den Birqash Kamelmarkt nördlich von Kairo oder eine Karawane durch die Wüste: Ein solcher Kamelritt ist beliebt, eine typische Touristenattraktion - und zudem vergleichsweise günstig.

Urlauber machten auf schlechten Zustand aufmerksam

Für viele ist es eine willkomene Abwechslung im Urlaub, für viele aber Tierquälerei. "Verletzte Kamele, die ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr zur Arbeit gezwungen werden. Wir haben darauf hingewiesen und das Personal hat uns ignoriert", so einige User auf Tripadvisor. Oder: "Sehr schlechter Tierschutz für die Kamele und Pferde, sie sind wandelnde Skelette unter der Decke. Reiten Sie diese armen Tiere nicht, das ist Tierquälerei."

Die ägyptische Regierung ist sich des Problems seit langem bewusst. Die Misshandlung von Nutztieren in Ägypten verstößt gegen Artikel 45 der ägyptischen Verfassung, der besagt: "Gewährleistung einer humanen Behandlung von Tieren". Deshalb kündigte das ägyptische Tourismusministerium im Oktober 2020 an, dass Kamelreiten und Pferdekutschen für Touristen in der Nähe der Pyramiden von Gizeh und in archäologischen Stätten verboten werden sollen. Künftig sollen dort nur noch Elektroautos und elektrische Reisebusse Touristen transportieren. Nun soll das Verbot aber demnächst umgesetzt werden.

PETA sammelte Videos von verletzten Tieren

Auch PETA sammelte Filmmaterial, welches den schlechten Zustand der Tiere zeigt. Man sieht, wie ein Lastwagen ein Kamel an einem Bein gefesselt die Straße hinunterschleift. Die Aufnahmen zeigen auch Kamele mit blutigen Gesichtern und Menschen, die die Tiere wiederholt auspeitschen und schlagen, bis sie brüllen. Wenn die Kamele zu erschöpft sind, um von Touristen geritten zu werden, werden sie an den Schlachter verkauft. "Jedes Mal, wenn jemand ein Foto von sich selbst auf einem Kamel online stellt, steckt eine gewalttätige Industrie dahinter", sagte PETA-Präsidentin Ingrid Newkirk.

Kamele sind kluge und intelligente Tiere, die ihren Besitzern gegenüber sehr anhänglich sein können. Kamele haben sich perfekt an das Leben in der Wüste angepasst und sind wahre Überlebenskünstler: Sie können bis zu einem Monat ohne Wasser auskommen, aber wenn nötig, trinken sie bis zu 120 Liter auf einmal.