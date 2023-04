Unfassbar: Pensionist von fliegender Kuh erschlagen

Ein Rentner, der beim Urinieren auf die Bahngleise erwischt wurde, kam bei einem verrückten Unfall ums Leben, als er von einer fliegenden Kuh getroffen wurde.

Der 82-jährige Shivdayal Sharma war auf der Stelle tot, nachdem ein Schnellzug die Kuh angefahren hatte und sie in die Luft geschleudert hatte, bevor ein Teil der Kuh 30 Meter entfernt auf ihm landete. Eine zweite Person, die sich in der Nähe des Rentners aufhielt, als dieser sich erleichterte, entging nur knapp der Katastrophe, von dem Geschoss getroffen zu werden, heißt es.

Unfassbarer Unfall

Der bizarre Vorfall ereignete sich in Alwar im indischen Bundesstaat Rajasthan, wo Kühe auf die nahegelegenen Bahngleise gelaufen waren, in einem Gebiet, in dem Züge Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen können. Kühe, die auf den Gleisen angefahren werden, sind offenbar kein seltenes Ereignis, denn zwischen 2022 und 2023 wurden 26.180 Vorfälle in Indien gemeldet.

Die regionalen Eisenbahnen haben eine Reihe von Präventivmaßnahmen ergriffen, um die Zahl der tödlichen Unfälle mit Tieren auf den Gleisen zu verringern. Bahnminister Ashwini Vaishnaw kündigte an, dass Maßnahmen wie die "Beseitigung von Müll und wildem Bewuchs" begonnen hätten, um die Kühe fernzuhalten, sowie "häufiges Pfeifen an Stellen, an denen Rinder/Tiere überfahren werden können".