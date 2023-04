Unfassbar: Mann von Erdloch im Schlafzimmer verschluckt

Jeffrey Bush wurde im Schlafzimmer seines Hauses in Florida von einem klaffenden, 30 Meter tiefen Erdfall verschluckt.

Ein Mann wird immer noch vermisst, nachdem er von einem riesigen Erdloch verschluckt wurde, der sich in seinem Schlafzimmer auftat. Jeffrey Bush wurde von seinem Bruder schreien gehört, als sich das klaffende, 30 Meter breite Loch in ihrem Haus in Florida auftat. Seit diesem schicksalhaften Tag im März 2013 wurde Jeffrey nie wieder gesehen und gilt seit zehn Jahren als tot.

Boden gab nach

Der Bruder Jeremy Bush erinnerte sich auf ABC: "Der Boden gab immer noch nach und der Dreck ging immer noch runter, aber das war mir egal. Er hat meinen Namen geschrien. Ich könnte schwören, dass ich hörte, wie er meinen Namen rief, um ihm zu helfen. Ich wollte meinen Bruder retten. Aber ich konnte einfach nichts tun."

Jeremy hatte mehr Glück als sein Bruder und wurde von einem Beamten der Polizei von Tampa aus der Grube gezogen. Während die Ausrüstung in das Loch hinabgelassen wurde, um nach Jeffrey zu suchen, war dieser spurlos verschwunden. In den folgenden Tagen wurde der Boden für die Retter zu gefährlich, und die Suche wurde abgebrochen.