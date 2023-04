Stellt flüchtenden Dieb ein Bein: Pizzabote wird zum Held

Ein Pizzabote sorgte für ein Stück Karma, nachdem er einem mutmaßlichen Autodieb buchstäblich ein Bein gestellt hatte, während er eine Pizza auslieferte.

Die Aufnahmen einer Türklingelkamera, die einen Pizzakurier dabei zeigen, wie er einem Autodieb das Bein stellt, gehen derzeit viral. "Ich konnte sehen, wie er dem Polizisten entkam, und dachte mir: 'Ich bin hier, also kann ich auch etwas tun'", sagte der, "Lieferheld" Tyler Morrell, 29, gegenüber CBS News über seine mutige Tat, die sich in Brookhaven ereignete.

Verdächtiger noch gar nicht volljährig

Der Mitarbeiter von Cocco's Pizza war gerade dabei, eine Pizza auszuliefern, als ein 17-jähriger Verdächtiger in einem angeblich gestohlenen Fahrzeug an ihm vorbeifuhr und die Polizei eine Verfolgung aufnahm. Die Aufnahmen zeigen den Teenager und seine Verfolger, wie sie durch ein Wohnviertel rasen, während der Pizzabote mit einem Karton in der Hand vor der Tür steht.

Plötzlich prallt der mutmaßliche Autodieb gegen einen Pfosten, woraufhin der Teenager aussteigt und versucht, zu Fuß zu fliehen. Das war der Moment, in dem der 1,80 m große Morrell in Aktion trat. Als der Täter vorbeirannte, streckte der Lieferheld heimlich sein Bein aus und schickte den Teenager zu Boden. "Ich habe wirklich versucht, ihn zum Stolpern zu bringen, damit sie ihn einholen können, aber ich wollte ihn nicht in die Luft schleudern, und das ist das Verrückteste daran", erklärte der Pizzabote.