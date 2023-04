Ist das die dickste Katze der Welt?

Diese riesige Katze mit mehr als 18 Kilo hat einen neuen Besitzer gefunden. Das Ziel der neuen Besitzer ist es, Patches auf ein "Normalgewicht" zu bringen.

Der flauschige weiße Kater mit grauen Flecken und grauem Schwanz suchte nach einem neuen Besitzer, der ihm helfen konnte, seine spezielle Diät einzuhalten und ein gesundes Gewicht zu erreichen, teilte das Tierheim Richmond Animal Care and Control in Virginia am Mittwoch auf Facebook mit. Obwohl Patches vom Tierheim als "herrlich gefräßig" [sic] beschrieben wurde, ist er nicht die fetteste Katze der Geschichte.

Dickste Katze der Welt ein wenig schwerer

Laut Guinness World Records war die schwerste Katze der Geschichte Himmy, die 1986 fast 21 Kilogramm wog und mit einer Schubkarre transportiert werden musste. Seit geraumer Zeit werden aber keine Rekorde mit den dicksten Katzen mehr abgenommen, um die Tierbesitzer nicht z u ermutigen ihre Tiere bis zur quasi Explosion zu füttern.

Richmond Animal Care and Control veröffentlichte ein Foto von Patches mit seinem neuen Besitzer sowie ein Video, das den Transport der Katze in einem Zwinger zeigt.