Eltern gaben für sich Unsummen für Fast Food aus, ließen aber eigenes Baby verhungern

Dieser unfassbare Fall lässt einen nur noch den Kopf schütteln. Ein Ehepaar gab regelmäßig Geld für Fast Food aus, gab ihrem Kind jedoch nichts zu essen. Das Baby verhungerte tragischerweise bevor es vor den unverantwortlichen Eltern gerettet werden konnte.

Christian Miguel Bishop-Torrence aus Wichita Falls, Texas, wurde des Mordes angeklagt, nachdem sein einjähriges Baby verhungert war und weniger wog als bei seiner Geburt. Ein 170 Kilo schwere Vater, der seine kleine Tochter verhungern ließ, während er dauernd Fast Food aß, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Unfassbare Tat

Der angeklagte Christian Miguel Bishop-Torrence, 26, bekannte sich am Mittwoch des Mordes schuldig. Das Gericht erfuhr, dass die einjährige Georgia bei ihrem Tod nur 3,85 kg wog, weniger als bei ihrer Geburt. Der klinisch fettleibige Bishop-Torrence, der 170 kg auf die Waage bringt, war mit einem Freund auf dem Weg zum Fast Food, als er sah, wie seine Tochter nach Luft rang.

Er überredete seinen Freund, das schwerkranke Kind ins Krankenhaus zu fahren, wo es Minuten später starb, wie die lokalen Medien berichteten. Das Gericht erfuhr, dass Bishop-Torrence und seine Frau Sage Angel Rose Wright, 24, wussten, dass ihr Baby seit Monaten an Gewicht verloren hatte, aber nichts unternahmen. Die entsetzten Sanitäter des Krankenhauses riefen Beamte des Wichita Falls Police Department hinzu, die feststellten, dass das Baby unterernährt war, so wurde dem Gericht berichtet.

Die Gerichtsmedizinerin Dr. Suzanne Dakil führte eine Autopsie durch und stellte fest, dass das Baby "stark unterernährt" war und am ganzen Körper Wunden aufwies, was darauf schließen ließ, dass es verhungert war. Ein Arzt sagte dem Gericht in der texanischen Stadt Wichita Falls, dass sie in ihrem Alter zwischen 9,9 und 10,8 kg hätte wiegen müssen.

Bishop-Torrence kann in 30 Jahren auf Bewährung entlassen werden, und er hat die Todesstrafe nur durch sein Schuldbekenntnis vermieden.