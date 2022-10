Bodybuilder verbrennt Ex-Frau im Garten

Seine Ex-Frau war zum gemeinsamen Haus gekommen, um ihre Sachen zu holen.

Katie Baunach ließ ihre Kinder bei einer Freundin, um noch die letzten Sachen aus dem Haus ihres Ex zu holen, in dem sie gemeinsam gelebt hatten. Seither wurde die 39-Jährige nicht mehr lebend gesehen. Bereits am nächsten Tag wurde Baunach als vermisst gemeldet.

© Facebook/Ian und Katie Baunach

Als schließlich die Polizei das Haus des Bodybuilders Ian Baunach durchsuchte, entdeckten Beamte das Auto seiner Ex-Frau und eindeutige Kampfspuren. Bisher leugnet Baunach etwas mit dem Verschwinden von Katie zu tun zu haben. Wenn ihm der Mord nachgewiesen wird, droht ihm die Todesstrafe.