Gina (22) wird durch Zufall zu riesigem Erotik-Star

Die 22-jährige Gina Ogden aus Yorkshire hat ihren Weg in die Welt des Modelns eher zufällig gefunden, doch diese Entscheidung hat ihr Leben von Grund auf verändert.

Wollte Geld verdienen

Anstatt sich nach der Schulzeit über ihre Zukunft Gedanken zu machen, entschied sich Gina dazu, als Pin-up-Model für Zeitungen und Zeitschriften zu arbeiten, um etwas Geld zu verdienen. Der Durchbruch erfolgte, als sie es sogar in die renommierte Playboy-Zeitschrift schaffte – ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihr nackter Körper offensichtlich auf großes Interesse stößt.

Heute ist Gina zu einer festen Größe in der Modelbranche geworden, und auf Instagram kann sie bereits mehr als 130.000 Follower für sich begeistern. Was als Nebenjob begann, hat sich zu einer Leidenschaft entwickelt: Gina präsentiert sich gerne in verführerischen Outfits und transparenter Spitzenunterwäsche im Netz.

Ihre Instagram-Fans sind regelmäßig in Aufregung versetzt, wenn sie ihre neuesten Dessous präsentiert. Kommentare wie "Besessen von dir, mein Mädchen" und "Wow - unreal babe" zeigen, dass ihre Anhänger von ihrer Erscheinung begeistert sind.

Blickt man in die Zukunft, so verriet Gina gegenüber dem Daily Star, dass es Fotografen gibt, mit denen sie gerne zusammenarbeiten würde. Auch ein dauerhafter Auftritt im Fernsehen ist für das aufstrebende Erotik-Model durchaus vorstellbar.