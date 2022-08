Brasilianischer Hulk gestorben

Der Bodybuilder, der sich Öl in seine Muskeln spritzen ließ, ist im Alter von nur 55 Jahren gestorben.

Vladir Segato ließ sich nicht davon abhalten, seinen Körper immer weiter an sein Schönheitsideal anzupassen. Dafür ließ er sich ständig Injektionen des Muskelaufbaupräparates Synthol spritzen, das zu gesundheitlichen Problemen führen kann.

© Instagram/ valdir_synthol_ ×

Ärzte versuchten Segato vor seinem Lebensstil, immer mehr zum Hulk zu werden, zu warnen. 1,6 Millionen Follower hatte der brasilianische Hulk auf Social Media vor seinem Tod.

© Instagram/ valdir_synthol_ ×

Die riesigen Armmuskeln hatte er zum Teil durch Injektionen mit schädlichen Ölen aufgebaut, die das Risiko von Schlaganfällen und Infektionen in sich tragen. Segato starb an seinem 55. Geburtstag in Ribeirao Preto, Brasilien. Am Tag seines Todes soll er seine Mutter gebeten haben, ihm zu helfen, da er Schwierigkeiten beim Atmen hatte.