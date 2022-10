Braut begeistert mit Stunt auf Hochzeitsparty

Eine Braut zeigt in ihrem Hochzeitskleid, wie beweglich sie sein kann und begeistert damit nicht nur ihre Gäste.

Tanzende und fröhliche Menschen: Die Hochzeitsparty einer jungen Frau aus den USA nimmt richtig Fahrt auf. Doch das ist der frisch Vermählten noch nicht genug. In einem Instagram-Video zeigt sie, was sie doch alles kann. Mithilfe eines Mannes macht die Braut mitten in der Menge einen Rückwärtssalto - und das in ihrem Hochzeitskleid.

Das Video wurde online gestellt und bereits 10 Millionen Mal angesehen. Unter dem Video steht: "Sie hat sicher keinen Salto rückwärts in ihrem Hochzeitskleid gemacht."