Bub fängt 28 Pythons: Gewinnt 10.000 Euro

Ein Teenager erhielt 10.000 Dollar für den Fang von 28 burmesischen Pythons während der Florida Python Challenge.

Bei der jährlichen Veranstaltung im Sunshine State treten die Teilnehmer gegeneinander an und versuchen, innerhalb von 10 Tagen so viele burmesische Pythons wie möglich zu fangen. Die Pythons gelten in Florida als invasive Art und als Bedrohung für das Ökosystem der Everglades.

Fast 1.000 Menschen aus 32 Bundesstaaten sowie aus Ländern wie Kanada und Lettland nahmen an dem diesjährigen Wettbewerb teil, wobei der 19-jährige Matthew Concepcion den Hauptpreis gewann. Concepcion fängt Berichten zufolge seit fünf Jahren regelmäßig Pythons, wobei er meist nachts arbeitet. Ein weiterer Teilnehmer, Dustin Crum, gewann einen Preis in Höhe von 1.500 Dollar für den Fang des größten Pythons, eines 1,5 Meter langen Tieres. Insgesamt wurden in diesem Jahr mehr als 230 Schlangen gefangen.