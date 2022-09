Bub will das innere seiner Genitalien messen: USB-Kabel bleibt in Penis stecken

Ein Jugendlicher musste sich einer Operation unterziehen, nachdem er sich bei einer Art "sexuellem Experiment" ein USB-Kabel in seinen Penis gesteckt hatte.

Ein Jugendlicher hat sich ein USB-Kabel in seinem Penis eingeklemmt, so dass die Ärzte es chirurgisch entfernen mussten. Der 15-jährige Junge versuchte Berichten zufolge, in einer bizarren Form von "sexuellen Experimenten" mit dem Kabel das Innere seiner Genitalien zu vermessen, bevor es sich verknotete und nicht mehr zu entfernen war. Nachdem sich das Kabel verknotet und verheddert hatte, begann der Junge, Blut in seinem Urin zu sehen. Schließlich brachte ihn seine Mutter ins Krankenhaus, wo er gestand, dass er das Kabel absichtlich eingeführt hatte.

Die Ärzte schrieben in dem Science Direct-Bericht: "Es wurde festgestellt, dass die beiden distalen Anschlüsse des USB-Kabels aus dem äußeren Harnröhrengang herausragen, während der mittlere Teil des verknoteten Kabels in der Harnröhre verblieb. Der Patient war ein ansonsten fitter und gesunder Jugendlicher ohne psychische Probleme in der Vorgeschichte."

Die Ärzte konnten das Kabel nicht mit einem Metallstab entfernen, da sich zu viele Knoten gebildet hatten, so dass sich der Junge einer Operation unterziehen musste. Die Ärzte machten einen Schnitt zwischen den Genitalien und dem Anus des Jungen, um an das Kabel zu gelangen, und legten einen Katheter an. Die Ärzte erklärten: "Über dem tastbaren Fremdkörper wurde ein Längsschnitt in den Peno-Skrotalbereich gemacht und das Gewebe vorsichtig durchtrennt, wobei der Bulbospongiosus-Muskel gespalten wurde. Beide Enden des Drahtes wurden erfolgreich durch den äußeren Harnröhrengang herausgezogen."

Dre Teenager wird jedoch auf Langzeitschäden überwacht, da das Einführen von Fremdkörpern in die Harnröhre zu Schmerzen beim Wasserlassen, Blut im Urin, schmerzhaften Erektionen und Harnverhalt führen kann.