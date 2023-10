Buckelwal springt aus dem Wasser und tackelt Surfer

Breen hatte großes Glück, denn trotz des lebensbedrohlichen Vorfalls blieb er unverletzt.

Dramatische Szenen spielten sich ab, als Jason Breen (55) in den Gewässern vor Mona Vale auf ein gewaltiges Abenteuer stieß. Der erfahrene Wing-Surfer aus Newport geriet am Mittwochmorgen in eine haarsträubende Begegnung mit einem Buckelwal.

Glück im Unglück

"Er kam herunter, landete direkt auf mir und verfing sich in meiner Leine", schilderte Breen dem TV-Sender 9News. Die unglückliche Kollision schleuderte den Wassersportler unter die Wasseroberfläche, ungefähr sechs bis neun Meter tief. Doch inmitten des Schreckens sah er eine rettende Chance: "Ich dachte, es sei vorbei, dann spürte ich, wie meine Leine riss, und ich dachte: 'Gott sei Dank' und kam wieder hoch."

Breen hatte großes Glück, denn trotz des lebensbedrohlichen Vorfalls blieb er unverletzt. Sein Schutzengel? Ein Walbaby, erklärte der 55-Jährige, und betonte, dass ein ausgewachsener Wal eine weitaus tragischere Geschichte hätte erzählen können.