"Chonkus Maximus" - DIESE Vierbeiner sind der absolute Touristen-Magnet

Manche reisen nach Mexiko oder Griechenland, um historische Orte zu sehen. Andere fahren dorthin, um gutes Essen zu genießen.

Doch in Texcoco (Mexiko) und in Chania (Kreta, Griechenland) sind es zwei ganz besondere Vierbeiner, die bei Touristen für Gesprächsstoff sorgen. Beide haben eines gemeinsam: Sie sind etwas runder geraten – und genau das macht sie zu Lieblingen im Netz.

Der dicke Hund von Texcoco

In Texcoco, östlich von Mexiko-Stadt (Mexiko), gibt es eine Hündin, die von vielen nur „El perro gordo de Texcoco“ – auf Deutsch „Der dicke Hund von Texcoco“ – genannt wird. Sie lebt auf der Straße, meist in der Nähe eines Bekleidungsgeschäfts und eines Restaurants.

Auf Google Maps hat der Ort, an dem sie meist liegt, bereits fast 200 Bewertungen. Viele Besucher laden Fotos hoch und geben ihr die volle Punktzahl. Eine Nutzerin schreibt: „Das dicke Mädchen ist wunderschön.“ Jemand anderes scherzt sogar, die Hündin solle „Gemeindepräsidentin von Texcoco“ werden. Auch vor Ort kümmern sich Menschen um sie. Passanten bringen ihr Futter, streicheln sie und legen ihr im Winter Pullover oder Decken hin, damit sie nicht friert.

Chonkus Maximus – der gemütliche Star von Kreta

In Chania auf der griechischen Insel Kreta lebt eine schwarz-weiße Streunerkatze, die im Internet den Namen „Chonkus Maximus“ bekommen hat. Videos von ihr verbreiten sich seit Monaten in sozialen Netzwerken und erreichen teils Millionen von Aufrufen. Auf Google Maps war „Chonkus Maximus“ zunächst als „Historische Sehenswürdigkeit“ eingetragen.

Die Bewertungen kamen aus aller Welt – bis die Betreiber der Plattform merkten, dass es sich nicht um ein Bauwerk, sondern um eine gut gefütterte Katze handelt, und den Eintrag löschten.

Die Fans gaben jedoch nicht auf. Heute gilt der Park, in dem die Katze lebt, als neuer Treffpunkt für alle, die ein Foto mit ihr machen wollen.