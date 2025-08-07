Irres Video: Mann will sich in Nationalpark mit Bison prügeln

Im Yellowstone-Nationalpark kam es Ende Juli zu einer gefährlichen Szene, die inzwischen über soziale Medien verbreitet wurde.

Ein Besucher wurde dabei gefilmt, wie er versuchte, einen Bison aus nächster Nähe zu einer Reaktion zu bewegen. Diese Tiere sind für ihre Kraft und Geschwindigkeit bekannt – und reagieren nicht immer freundlich auf menschliche Annäherungen.

Gefährliches Verhalten im Yellowstone-Nationalpark

Am 24. Juli veröffentlichte die Parkbesucherin Brittney Matthews ein Video, das zeigt, wie ein unbekannter Mann auf einen Bison zugeht. Der Bison steht ruhig auf einer Wiese, zunächst reagiert er nicht. Doch der Mann lässt nicht locker. Nachdem er kurz zurückweicht, geht er erneut näher an das Tier heran – diesmal mit deutlich verringertem Abstand.

„Er hat wohl gehofft, dass der Bison irgendwie reagiert“, berichtet Matthews. „Ich hatte ein ungutes Gefühl dabei – für den Mann und auch für das Tier. Es war, als warteten wir darauf, dass der Bison ihn in den Fluss schleudert. Und ehrlich gesagt: Ich hätte es verstanden.“

Bison im Yellowstone

Der Yellowstone-Nationalpark liegt im Nordwesten der Vereinigten Staaten – hauptsächlich im Bundesstaat Wyoming, mit kleineren Teilen in Montana und Idaho. Es ist der erste Nationalpark des Landes und weltweit einer der bekanntesten. Was ihn besonders macht: Yellowstone ist der einzige Ort in den USA, an dem Bisons seit der Urzeit ununterbrochen in freier Wildbahn leben.

Im Jahr 2024 wurde ihre Zahl auf etwa 5.400 Tiere geschätzt (laut US-Nationalparkverwaltung). Ein ausgewachsener Bison kann bis zu 900 Kilogramm wiegen (Männchen – sogenannte Bullen). Weibchen erreichen etwa die Hälfte. Trotz ihrer Größe sind die Tiere überraschend schnell – sie können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h laufen. Außerdem gelten sie als unberechenbar.

Klare Regeln für alle Besucher

Der Yellowstone-Nationalpark hat klare Verhaltensregeln für den Umgang mit Wildtieren. Diese existieren nicht nur zum Schutz der Tiere – sondern auch zum Schutz der Menschen.

Hier einige der wichtigsten Hinweise:

Mindestens 25 Meter Abstand zu Wildtieren wie Elchen, Hirschen oder Bisons halten. Zu Bären und Wölfen: mindestens 100 Meter.

Wenn ein Tier sich durch Ihre Anwesenheit bewegt, stehen Sie bereits zu nah dran.

Wildtiere niemals füttern oder ihnen Nahrung zugänglich machen.

Tiere nicht verfolgen oder reizen, um ein Foto zu bekommen. Wer gute Bilder machen will, sollte Teleobjektive oder Ferngläser nutzen.

Nicht auf der Straße anhalten, sondern nur auf offiziellen Haltebuchten.

Bei Konflikten mit Tieren – auch wenn nichts passiert ist – wird empfohlen, dies sofort beim Parkpersonal zu melden.

Die Nationalparkverwaltung weist ausdrücklich darauf hin: Wildtiere sind keine Kuscheltiere. Wer sich ihnen zu sehr nähert, bringt sich selbst und andere in Gefahr. Jedes Jahr werden Menschen verletzt, weil sie den Abstand zu Tieren unterschätzen. Und: Wenn ein Tier einen Menschen verletzt, kann es sein, dass das Tier getötet werden muss – was vermeidbar wäre.