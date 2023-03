Darum färbt Chicago seinen Fluss grün

Es mutet skurril an, dass eine Stadt seinen Fluss grün färbt. Doch in Chicago ist dies tatsächlich bereits eine jährliche Tradition.

Im Rahmen einer der wichtigsten jährlichen Traditionen Chicagos wurde der Chicago River am Samstagmorgen zur Feier des St. Patrick's Day grün gefärbt, und Hunderte von Schaulustigen beobachteten, wie sich das Wasser in ein leuchtendes Smaragdgrün verwandelte. Normalerweise findet die Färbung des Chicago River am Samstag vor dem St. Patrick's Day statt und fällt mit der St. Patrick's Day Parade der Stadt zusammen.

Die Hunderte von Zuschauern trotzten der Kälte, während sich der Fluss bei düsterem Himmel und Temperaturen um den Gefrierpunkt grün färbte. Die Chicagoer Klempnergewerkschaft, Chicago Journeymen Plumbers Local 130, färbt den Chicago River zu Ehren der St. Patrick's Day-Feierlichkeiten der Stadt seit fast 68 Jahren grün.





Die Geschichte besagt, dass 1961 ein Mann namens Stephen Bailey - der Geschäftsführer der Klempnergewerkschaft - von "einem seiner Klempner angesprochen wurde, der einen weißen Overall trug", heißt es in einem Beitrag von Local 130. In diesem Moment, so die Gewerkschaft, bemerkte Bailey, dass die Overalls mit "einem perfekten Grünton" gefärbt waren, oder "einem irischen Grün, um es besser zu beschreiben".