Darum färbt sich dieser Teich pink

Ein faszinierendes Naturschauspiel begeistert derzeit die Fotografen auf Maui: Seit Ende Oktober erstrahlt das Wasser einer Teichlandschaft in leuchtendem Pink. Während Experten des Fish and Wildlife Service, des Gesundheitsministeriums und Wissenschaftler seit zwei Wochen die Ursache erforschen, hat die University of Hawaiʻi bereits Wasserproben analysiert.

Aufruf an Bevölkerung

"Giftige Stoffe oder Algen können wir ausschließen", erklärt ein Sprecher des Wildlife Service. Stattdessen soll eine Halobakterie, ein einzelliger Organismus, das pinkfarbene Spektakel verursachen. Diese Mikroorganismen fühlen sich in Gewässern mit hohem Salzgehalt wohl, was die doppelt so hohe Salzkonzentration in der Keālia-Teichlandschaft erklärt.

Obwohl von der Bakterie keine Gefahr ausgeht, wurden Menschen vorsichtshalber dazu aufgerufen, die Teiche zu meiden. Der Fish and Wildlife Service hat zudem ein Drohnenflugverbot über dem Gebiet verhängt, um Störungen beim Nestbau und der Futtersuche von Vögeln zu verhindern.

Trotz des Verbots haben einige mutige Fotografen beeindruckende Luftbilder eingefangen, die die Magie dieses ungewöhnlichen Naturphänomens einfangen.