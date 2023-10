Darum stehen Männer im Bett auf ältere Frauen

In einem Interview enthüllte sie, warum Männer ältere Frauen im Bett bevorzugen.

Die ehemalige Porno-Darstellerin Cherie DeVilleerklärt, warum viele Männer auf ältere Frauen im Bett stehen. Sie selbst hat einen Abschluss an der University of Hartford und der University of Saint Augustine sowie einer Lizenz als Physiotherapeutin und ist eine Sex-Influencerin in der Pornobranche.

Porno-Starlett klärt auf

In einem exklusiven Interview mit dem Daily Star enthüllte sie, warum Männer ältere Frauen im Bett bevorzugen. "Mein Spezialgebiet in der Erotikbranche ist MILF/Cougar, daher sind meine Partner oft deutlich jünger als ich", erklärt die 45-Jährige.

Einige ihrer Fans haben ihr gesagt, dass sie auf ältere Frauen stehen, weil diese mehr Erfahrung haben, was äußerst attraktiv sei. Cherie glaubt auch, dass reife Frauen die Fähigkeit besitzen, Verantwortung zu übernehmen.

Cherie liebt Sex auch abseits der Kamera

"Ältere Frauen wissen, was sie wollen, und wie sie es bekommen", sagt Cherie selbstbewusst. "Wir können Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass unsere Partner im Bett eine großartige Zeit haben", fügt sie hinzu.

Heute lebt Cherie DeVille aus beruflichen Gründen mit ihrem Partner und ihren Hunden in Los Angeles. Neben ihren Pornodrehs genießt sie auch ihr privates Sexleben.

"Sex ist immer besser, wenn die Kamera aus ist, da man keine Leistung erbringen oder bestimmte Szenen für Zuschauer inszenieren muss", gesteht die Darstellerin.