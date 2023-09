Dieses mysteriöse Haus gibt Rätsel auf

Die Existenz dieses verblüffenden Bauwerks wurde erstmals im Dezember 2022 durch ein Drohnenvideo enthüllt und sorgte nun erneut für Aufsehen

In den atemberaubenden Klippen der Bay Area steht ein baufälliges, rätselhaftes Gebäude, das die Neugier der Öffentlichkeit weckt. Dieses ungewöhnliche Treibholzhaus, das offensichtlich von den Wellen angespült wurde, thront gefährlich nahe an einer tückischen Klippe in San Mateo County und hat die Gemüter der Bewohner in Aufruhr versetzt.

Hier das ganze Haus im Video

Mit mehreren Zimmern, verteilt über drei Ebenen an der steilen Felswand, ist dieses provisorische Refugium ein wahrer Anziehungspunkt für Abenteurer und Neugierige. Neben Holz und Seilen entdeckte man dort einen mysteriösen Raum, einen Boxsack, alte Bojen und verwitterte Schilder. Ein einsamer Holzstuhl, der dem majestätischen Pazifik zugewandt ist, sorgt für Fragen über die Widerstandsfähigkeit dieses Ortes bei Stürmen und hohem Seegang.

Die Existenz dieses verblüffenden Bauwerks wurde erstmals im Dezember 2022 durch ein Drohnenvideo enthüllt und sorgte nun erneut für Aufsehen, als es im Newsletter der California Sun präsentiert wurde. Der Drohnenbetreiber, bekannt als @ParallaxEffect, erklärte: "Als wir losflogen, um es zu untersuchen, sahen wir eine der unglaublichsten menschlichen Strukturen, die ich je gesehen habe. Wir hatten so viele Fragen - Wer hat das gebaut? Und warum? Warum hier? Wie?!"

Eine genauere Untersuchung auf Google Earth ergab, dass ein Seil von der Struktur zum Devil's Slide Trail darüber führt, möglicherweise als Zugangsweg. Ein aktuelles Satellitenbild von Google Maps zeigt das Bauwerk immer noch in voller Pracht.