Das ist die ekelerregendste Wohnung der Welt

Selbst Menschen, welche abgehärtet sind, dürften wohl einen Brechreiz beim Betreten dieser Wohnung bekommen. Aus den Wasserleitungen und der Toilette, quillt stinkendes, dreckiges Abwasser. Der Mieter ist verzweifelt.

Ein englischer Aktivist begibt sich immer wieder zu Wohnungen, wo Vermieter desaströse Zustände für ihre Mieter hinterlassen haben. Er möchte somit auf die Missstände aufmerksam machen und etwas Gutes tun. Doch was er erst kürzlich zu Gesicht bekam, dürfte auch für ihn, der schon von Mäusebefall über Schimmel so ziemlich alles gesehen hat, ein Schockerlebnis gewesen sein.

© Youtube / Channel 4 Documentaries

Aus der Toilette quoll streng riechendes Abwasser, der Dreck setzte sich ab. In der Dusche stand schmutziges Wasser, welches aus dem Duschkopf herausgekommen war. Das ganze Bad war ein einziges Desaster. Der Geruch war so übel, dass so ziemlich alle Textilstoffe im - direkt benachbarten - Schlafzimmer wohl nie wieder angenehm riechen werden.

© Youtube / Channel 4 Documentaries

Muss Wohnung verlassen

Der Betroffene rief seinen Vermieter an, welcher sich bei der Behebung des Problems aber genügend Zeit ließ. Als es dann endlich bereinigt wurde, teilte man dem Mieter mit, er müsse aus der Wohnung ausziehen, da sie als nicht mehr bewohnbar gilt.