Das Kondom OHNE Erektion kommt

Jetzt kommt die Kondom-Revolution. Aus Kolumbien kommt ein neues Kondom, das man bis zu zwei Stunden vor dem Sex und ohne Erektion verwenden kann.

Wie immer wichtig, die richtige Anwendung. Das neue Kondom (Name: C.2 Smart von Kamyra) wird über den schlaffen Penis gestülpt. Kein Schwerz: Es soll den Penis wie eine Socke bedecken.

So funktioniert der Schutz

Ein Ring an der Unterseite des Kondoms verhindert, dass das Kondom verrutscht. Damit bleibt alles an seiner Stelle, bis der Mann die Erektion zum Liebespiel bekommt. Mit der Erektion dehnt sich das Kondom auf bis zu 18 cm aus. Das ist auch bei herkömmlichen Kondomen so.

Das neue Superkondom

Das neue Super-Kondom ist geruchsneutral, latexfrei und weich. Die Kondome gibt es im Netz zwischen sechs und acht Euro zu kaufen.