Zu nahe gekommen: Wal landet beim Auftauchen auf Boot

Eigentlich sollten Menschen in den Regionen rund um Plymouth etwa 100 Meter von den großen Tieren entfernt bleiben, um Interaktionen zu vermeiden, die sowohl für Menschen als auch für Wale gefährlich sein könnten. Doch genau das taten einige Bootsbesitzer nicht.

Diese kamen dem Wal zu nah, als dieser auftauchte, landete das Tier auf dem Bug eines kleinen Bootes. "Diese Interaktion ist eine Erinnerung daran, wie gefährlich Interaktionen zwischen Walen und Bootsfahrern werden können", sagte der Hafenmeister von Plymouth auf Twitter.

Der Hafenmeister übermittelte Informationen über den Vorfall an die Umweltpolizei von Massachusetts, die die sechs Personen befragte, die an Bord des Bootes angeln wollten. Ein von einem Bootsfahrer in der Nähe aufgenommenes Video zeigt, wie der Wal auftaucht und den Bug des Bootes unter die Wasseroberfläche stößt, bevor er wieder abtaucht.

This interaction @Plymouth_Harbor is a reminder of how whale and boater interactions can become dangerous! For ways to remain safe while boating around whales, please visit: https://t.co/Q0oHmmzf5F #SeeASpout https://t.co/g1WaENv4vP