Das passiert mit menschlichem Körper, wenn er in Flugzeugturbine gerät

Erschreckende Simulation zeigt, was passieren würde, wenn man in ein Triebwerk eines Düsenflugzeugs fällt.

Eine Simulation, die von Atomic Marvel auf YouTube erstellt wurde, zeigt alle blutigen Details eines Unfalls. Die schreckliche Tortur beginnt damit, dass die menschliche Figur in den Motor gesaugt wird, bevor sie schnell in kleine rote Partikel zerfällt. Nahaufnahmen zeigen, wie schnell der Tod für die unglückliche Person eintreten würde, denn innerhalb weniger Sekunden ist von dem animierten Menschen nicht mehr viel übrig.

Ein YouTube-Nutzer, der angab, für eine Flugzeugrampe zu arbeiten, erklärte, wie das Training ihm hilft, Situationen wie die in dem Simulationsclip dargestellte zu vermeiden. "Stehen Sie nicht vor oder in der Nähe eines Motors, wenn die Lichter blinken. Wenn die Triebwerke mit Luft gestartet werden müssen, gibt es mehrere Personen, die Entwarnung geben, bevor sie Luft durch das Triebwerk pumpen. Wenn Sie einen Triebwerkslauf durchführen müssen, stehen mehrere Personen an verschiedenen Stellen, um sicherzustellen, dass niemand in die Nähe des Triebwerks geht, bevor eine Entwarnung gegeben wurde."