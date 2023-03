Das sagt Mike Shinoda zu Hologramm-Gerüchten um Bennington

In den letzten Jahren wurden dank des technologischen Fortschritts zahlreiche Künstler in Hologramme verwandelt. Immer wieder gab es Gerüchte, der verstorbene Leadsänger Chester Bennington könne als Hologramm auf die Bühne zurückkehren. Nun bezieht Linkin Park Kollege Mike Shinoda Stellung.

Linkin Park-Mitbegründer Shinoda hat jedoch klargestellt, dass es keinen solchen Auftritt mit seinem verstorbenen Bandkollegen und Freund Bennington geben wird, der 2017 starb.

In einem Interview mit der Radiosendung The Buzz wurde Shinoda von der Moderatorin gesagt, dass sie "gutes Geld" zahlen würde, um eine holografische Performance von Bennington zu sehen, worauf er antwortete: "Die sind gruselig. Selbst wenn wir nicht über [Linkin Park] reden würden, wenn wir nicht über Chester reden würden, was... das ist ein sehr sensibles Thema, und wir hätten unsere Gefühle darüber, wie wir das darstellen würden. Für mich ist das ein klares Nein. Darauf stehe ich nicht."

Mit Bezug auf die kürzlich stattgefundene Hologramm-Tour der schwedischen Popgruppe ABBA fuhr Shinoda fort: "Sie sind alle noch da, und doch wollen sie es so machen, weil sie dich in die Zeit zurückversetzen wollen, in der diese Songs neu waren und es die Zeit war, die es war. Ich verstehe das. Ich sehe das. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich persönlich unter diesen Umständen eine Karte für die Show kaufen würde."