Frauen erleben verschiedene Arten von Orgasmen. Laut einer Studie der Karls-Universität in Prag lassen sich diese Arten in drei Kategorien einordnen. Es gibt die Welle, die Lawine und den Vulkan.

Geleitet wurde diese Studie von James Pfaus, Professor für Neurowissenschaften an der Karls-Universität in Prag. Er untersuchte die verschiedenen Beckenbodenbewegungen und erkannte, dass diese Muskulatur sich oft in drei unterschiedlichen Mustern bewegt.

Die verschiedenen Arten

Ein „Wellen“-Orgasmus bedeutet, dass es zu Wellen der Anspannung und Entspannung der Beckenbodenmuskulatur kommt. Bei einem „Vulkan“-Orgasmus ist die Spannung der Muskulatur zuerst niedrig und „explodiert“ dann schlagartig. Als „Lawine“ wird ein Orgasmus bezeichnet, wenn die Beckenbodenspannung zu Beginn am höchsten ist und sich beim Höhepunkt senkt.

Bluetooth-Vibrator

54 Frauen masturbierten im Zuge der Studie mit einem über Bluetooth verbundenen Vibrator, welcher die Beckenbodenkontraktionen maß. Die Analyse der Daten zeigte, dass „Wellen“-Orgasmen am häufigsten vorkamen und „Vulkan“-Orgasmen am wenigsten.