DAS sind die gruseligsten Horrorfilme der Welt

Fragt man Freunde nach dem gruseligsten Film, den sie jemals gesehen haben, werden die Antworten sehr subjektiv ausfallen. Wissenschaftler wollten es aber genau wissen und haben in einer Studie die Körperreaktionen der Teilnehmer beim Schauen von Horrorfilmen gemessen.

Das Herz rast, der Atem stockt – solche Reaktionen kennen vielleicht einige, die schon einmal einen richtig guten Horrorfilm gesehen haben.

Um herauszufinden, welche Horrorfilme den Herzschlag am meisten erhöhen, führte broadbandchoices.co.uk das „The Science of Scare Project“ durch. Im zweiten Jahr in Folge wollten die Forscher herausfinden, welche Horrorfilme die 250 Studienteilnehmer am meisten in Angst versetzen.

Insgesamt mussten sich die Teilnehmer 40 Horrorfilme ansehen. Die Auswahl der Filme basierte auf Listen von Filmkritikern, Vorschlägen der Reddit-Community, Neuheiten und nicht zuletzt den 30 Filmen aus der Vorjahresliste. Die Forscher messen dabei, wie sehr sich die Herzfrequenz bzw. der Puls beim Schauen verändert. Durchschnittswert der Probanden im Ruhezustand liegt bei 64 Schlägen pro Minute (BPM). Je höher der Anstieg im Durchschnitt, desto weiter landet der Film vorne.