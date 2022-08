Der Kopf dieses Mannes war auf einmal doppelt so groß

Die Ärzte waren schockiert, als ein 33-jähriger Mann mit einem geschwollenen Kopf vom Strand zurückkehrte.

Caner Arik genoss einige Tage lang die Sonne in der Stadt Zonguldak in der Türkei. Doch als er sich nach dem Strandbesuch in den Spiegel schaute, war sein Kopf plötzlich auf das Doppelte angeschwollen.

Caner begab sich umgehend zum Zentrum für Gesundheitsanwendungen und -forschung der Zonguldak-Bülent-Ecevit-Universität (ZBEU) und wurde von mehreren Fachleuten untersucht. Nach der Untersuchung stellten die Ärzte fest, dass Caners geschwollenes Gesicht durch ein Wärmeödem verursacht wurde, das normalerweise an den Füßen oder Händen auftritt.

© CEN

Zu dem rätselhaften Fall, der sich an Caners Kopf ereignet hat, sagte Dr. Hocagi: "Wir haben noch nie einen solchen Fall erlebt. Wir werden diesen Fall als seltenes hitzebedingtes Hautödem auf der Kopfhaut auf einem internationalen Kongress veröffentlichen. Nachdem wir die Ursachen für lokale Ödeme im Körper ausgeschlossen hatten, entschieden wir, dass es sich bei der Schwellung auf der Stirn des Patienten um ein 'Hitzeödem' handelte. Wir haben mit der Behandlung begonnen."

Caners Fall wird nun von den Ärzten untersucht, denn der Mann soll sich zu Hause erholen. Hitzeödeme treten häufig in heißen Ländern auf, und häufige Bewegung/Massage der betroffenen Stelle kann zur Linderung der Symptome beitragen.

Angaben der Mayo Clinic zufolge sollte der Kopf bald wieder auf seine normale Größe zurückwachsen: "Leichte Ödeme gehen in der Regel von selbst zurück, vor allem, wenn Sie die betroffene Gliedmaße höher als Ihr Herz anheben, um die Beschwerden zu lindern.