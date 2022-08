So sah dieser Hollywood-Superstar als Teenager aus

Oft haben Hollywood-Stars in ihren Jugendjahren mit ihrem jetzigen Aussehen nicht mehr viel gemein. Doch diesen Schauspieler erkennen Sie sicher nicht.

Keanu Reeves war bereits in jungen Jahren vor der Kamera unterwegs. Wie längste vergangene Bilder zeigen, leitete der jetzige Actionheld eine Präsentation auf einer Plüschtier-Convention.



Reeves machte den Bericht für das Magazin Going Great, das 1984 vom kanadischen Nachrichtensender CBC ausgestrahlt wurde, und beginnt das Video mit den Worten: "Als Going Great mich bat, mir die erste Canadian International Teddy Bear Convention anzusehen, dachte ich, dass ich mich auf eine Menge Verrücktheiten gefasst machen müsste."

© CBC

Aber Keanu schien sich gut zu amüsieren, denn der jetzige Schauspieler stellte einige knallharte Fragen, wie z. B. "Warum heißen alle Bären mit Vornamen Teddy?", während er die Teilnehmer der Convention interviewte.

Die Nutzer auf Reddit waren begeistert von dem Clip und lobten den Schauspieler in den höchsten Tönen. Ein Nutzer schrieb: "Wie konnte ich das noch nie sehen? Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Keanu. So echt."