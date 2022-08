Riesenspinne lässt Hausbewohnern erstarren

Dieses absolute Monster von Spinne wurde entdeckt, als der 24-jährige Scott Elwood in Oldham, Greater Manchester, nach Hause kam.

Einen wahren Horrorfund machte ein Mann aus dem Großraum Manchester, als er von der Arbeit nach Hause kam. Er fand unter seinem Kasten eine Riesenspinne, die einem nur so vor Ehrfurcht erstarren lässt.

Die Mutter machte den Mann bereits auf das Tier aufmerksam, also kehrte Scott mit Brude und Stiefvater zurück. Nach einer kurzen Suche entdeckten sie ein kleines, mit Spinnweben bedecktes Versteck und begannen zu filmen. In dem von Mason aufgenommenen Film ist zu sehen, wie Dean mutig einen Zahnstocher über ein Loch in der Fußleiste neben dem Esstisch hält. Dann kam es zum Vorschein.

Auf dem Video ist jemand zu hören, der sagt: "Oh mein Gott, das ist böse". Scott, der zugibt, "zimperlich" zu sein, teilte das Filmmaterial anschließend im Internet, wo es schnell mehr als acht Millionen Mal aufgerufen wurde. Obwohl Scott sich derzeit nicht dazu durchringen kann, im Wohnzimmer zu essen, gibt er zu, dass die Spinne es nun "verdient, weiterzuleben" und hofft, sie irgendwo im Freien auszusetzen.

Eine Person kommentierte: "Ich würde ihm meine Hausschlüssel geben und ausziehen", während ein anderer auf die gigantische Spinne aus Harry Potter anspielte und schrieb: "Das ist Aragog."