Flammeninferno: Mann rettet sich in letzter Sekunde vor Feuerwand

Die hohen Temperaturen in ganz Europa führen zu unfassbaren Szenen. Ein Mann aus Tabara versuchte noch, mit seinem Traktor einen Schutzgraben vor den Flammen auszuheben. Die Flammen waren jedoch zu schnell und schlossen den Mann ein.

Ein Video zeigt, wie Angel Martin Arjona aus Tabara in letzter Sekunde vor den heran rauschenden Flammen flieht. Der Mann versuchte bis zuletzt heroisch sein Hab und Gut mit einem Schutzwall gegen die Flammen zu verteidigen, doch auch er musste einsehen, dass ein Kampf gegen die Flammenwand aussichtslos ist. Mit brennender Kleidung versucht der Mann noch zu fliehen, mit den riesigen Flammen im Hintergrund.

Nach der dramatischen Flucht wurde er mit schweren Verbrennungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben von Jose Taba, einem Freund der Familie, befindet er sich in einer Spezialklinik für Verbrennungen in Valladolid in einem ernsten Zustand, er hat aber mit seiner Frau gesprochen.

Die Temperaturen in Spanien sind in den vergangenen Wochen sehr hoch. Tausende von Einwohnern und Touristen wurden evakuiert, während Feuerwehrleute und Freiwillige Dutzende von Bränden in den staubtrockenen Wäldern unter Kontrolle halten. Mindestens zwei Menschen sind bei den Waldbränden in Spanien ums Leben gekommen, die der spanische Ministerpräsident mit der globalen Erwärmung in Verbindung brachte: "Der Klimawandel ist tödlich".

Das Feuer bei Tabara konnte unterdessen unter Kontrolle gebracht werden.