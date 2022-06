Schlafen mit Kriegsgasmaske

Die gebürtige Ukrainerin erzählt warum sie gezwungen ist zum Schlafen eine Gasmaske zu tragen und warum ihre kleine Stadt „wie eine Gaskammer“ ist.

Svetlana muss mit einer Gasmaske schlafen, die denen in Kriegszeiten ähnelt, weil der Nachbar sein Haus mit Kohle heizt - was in der Gegend legal ist.

Svetlana lebt mit ihrem Ehemann Brian Cohen in einem Haus in Westport (Neuseeland) und macht aufgrund eines Kohlefeuers schreckliche Erfahrungen. Der Schuldige ist ihr eigener Nachbar, der seit einem Jahr mit Kohle heizt.

Stadt gleicht einer Gaskammer

Die Stadt gleicht laut dem Ehepaar einer Gaskammer: "Überall in der Stadt, wenn du einkaufen gehst oder einfach nur spazieren gehst, atmest du giftigen Rauch ein.“

Aber Svetlana trifft es besonders hart: "Ich kann nicht atmen, ich huste, mein Hals brennt und ich habe Schmerzen in meiner Brust – so will ich mein Leben nicht leben." Sie muss eine Gasmaske tragen, sobald ihr Nachbar von der Arbeit nach Hause kommt und sein Feuer entfacht.

Nachdem sie kürzlich in die Gegend gezogen waren, versäumten sie es, Satzungen über Kohlebrände zu recherchieren - von denen es in der Gegend keine gibt. Daher darf ihr Nachbar das Feuer anzünden, wenn er dies wünscht. An der Westküste Neuseelands, wo sie leben, werden rund 34,3% der Häuser auf diese Weise beheizt.

Brian Cohen sprach jedoch mit dem Nachbarn über den Schaden, den das Feuer der Gesundheit seiner Frau zufügte - doch nur zwei Tage später begannen die Feuer erneut.

Heftig sagte er: "Zwei Tage später zündete er sein Kohlefeuer an und ich war wirklich verärgert und drohte tatsächlich, hinüberzugehen und seinen Kopf einzuschlagen, es machte mich wirklich wütend." Die Drohung führte dazu, dass er eine Warnung von der Polizei erhielt.