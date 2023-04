Deutschrapper Samra verschenkt goldene Schallplatten

Der Deutschrapper Samra ist einer der bekanntesten Rapper seiner Zeit. Nun verschenkt er auf Instagram seine goldenen Schallplatten.

Im Laufe seiner Karriere ist Samra zu einem der bekanntesten Deutschrapper geworden. Neben Solo-Songs war der Deutsche mit libanesischen Wurzeln auch an der Seite der von Sido, KontraK oder Nico Santos zu hören. Seine Songs brachten ihm auch mehrere goldene und Platinschallplatten ein. Genau diese will er nun aber unter seinen Fans verschenken.

In einer Instagram Story teilte Samra den Trailer zum neuen Song von Bojan und Jamule. Dazu schrieb er ": Ich habe gerade den Trailer von Bojan und Jamule gepostet. Wer eine Goldplatte will, muss einfach nur den Trailer reposten", so der Rapper.

Wann das Gewinnspiel ausgelost wird nicht klar.