Nicht zum Lachen: Darum haben diese Schafe grünes Fell

Auf den sozialen Medien witzeln User derzeit über Schafe mit grünem Fell. Doch der wahre Grund warum die Schafe verfärbt sind, ist alle andere als lustig.

User fragen sich, warum eine Schafsherde plötzlich grünes Fell bekam. "Auch wenn ich vielleicht wie ein Idiot klinge, würde mich interessieren, warum diese Schafe grün sind. Sicher bin ich nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt. Kann mir jemand eine Antwort geben?", so ein User.

Die Antwort gab der Hirte der Schafsherde dann selbst. Es dürfte sich hier nicht um einen Gag oder um eine reine Verfärbung handeln, viel mehr haben die Tiere eine bakterielle Erkrankung hinter sich. Die Tiere litten an der Klauenfäule, diese Entzündung ruft eine eitrige Entzündung an den Klauen hervor.

© Facebook

Damit diese Krankheit bekämpft werden kann, müssen die Tiere ihre Pfoten in Desinfektionsmittel halten. "Aber die Spritzer bleiben an der Wolle hängen und verfärben auch das Vlies", so die Erklärung des Besitzers.