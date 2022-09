Die 36-jährige Profi-Boxerin, Ebanie Bridges, gibt sich auf ihrem Instagram-Kanal gerne freizügig. Zuletzt postete sie Bilder ihrer Katze - mit ungeahnt großer Reaktion der Fans.

Bei einem der Bilder von ihrer Katze "Gracie", sieht man auch den großzügig ausgefallenen Ausschnitt der australischen Profi-Boxerin Ebanie Bridges - die Katze liegt mit Blickrichtung genau zum Dekolleté. Ein Versehen dürfte das allerdings nicht gewesen sein, da die Boxerin auch sonst sehr viel Haut zeigt und gerne präsentiert was sie hat. Beim Wiegen für Boxkämpfe zeigt sie sich auch oftmals in knapper Spitzenunterwäsche.

Derzeit erholt sich die Australierin zu Hause von einer Erkrankung, wobei die kleine "Gracie" ihr dabei als Krankenpflegerin sehr hilft, wie sei meint. So schreibt sie in ihrer Instagram-Story: „Mein Kätzchen Gracie, ich liebe sie so sehr, sie ist in den letzten drei Tagen buchstäblich nicht von meiner Seite gewichen, weil ich so krank war. Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen würde.“