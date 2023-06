Mann (69) stoppte Banküberfall dank einer Umarmung

Ein Mann bewies unglaubliche Zivilcourage, indem er bei einem laufenden Banküberfall eingriff und versuchte den Räuber zu beruhigen.

Ein 69-Jähriger aus den USA sagte, er habe versucht, den Verdächtigen zu beruhigen, und schlug vor, dass die beiden nach draußen gehen sollten. Letztendlich endete die Situation mit einer Umarmung.

Beruhigte den Bankräube

"Ich habe ihn also nach draußen gebracht und den Mann direkt hier an der Tür umarmt", sagte Armus. "Er fing an zu weinen." Beamte trafen kurz nach dieser Geste am Tatort ein und nahmen Placensia wegen versuchten Raubes fest. Placensia war nach Angaben der Behörden unbewaffnet.



In einer Erklärung gegenüber ABC News lobte die Polizei Armus und bezeichnete ihn als "guten Samariter, der die richtige Botschaft überbrachte und damit etwas bewirkte". Armus sagte, er glaube, das Schicksal habe ihn an diesem Tag in die Bank geführt. "Es war für mich bestimmt, hier zu sein", sagte er.