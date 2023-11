NASA-Ingenieurin ist sich sicher, dass es Aliens gibt

Letztes Jahr gab die NASA bekannt, dass sie inzwischen mehr als 5.000 Exoplaneten entdeckt hat - Planeten, die einen Stern außerhalb des Sonnensystems umkreisen.

NASA-Ingenieure sagen voraus, dass Tausende von kürzlich entdeckten Planeten zu Beweisen für außerirdisches Leben führen könnten. Maggie Aderi-Pocock glaubt, dass es dort draußen "fast sicher" Außerirdische geben würde.

Maggie Aderin-Pocock, Moderatorin der BBC-Fernsehserie The Sky at Night, sagt, es wäre "eingebildet" zu glauben, es gäbe keine andere Lebewesen.

Sie sagte: "Sind die Außerirdischen da draußen? Ich würde sagen, ja. Mit ziemlicher Sicherheit. Es scheint, dass die meisten Sterne da draußen Planeten haben, die sie umkreisen. Und bei 300 Milliarden Sternen in unserer Galaxie gibt es im Durchschnitt zwei Planeten um jeden dieser Sterne im gesamten Universum, also in 200 Milliarden Galaxien."

Sie fuhr fort: "Das ist oft eine Frage, die ich stelle, wenn wir einen Nachrichtenbericht haben, Sie wissen schon, 'Wir hören', Sie wissen schon, 'Wir haben die neuesten Informationen. Außerirdische sind gelandet. Die Außerirdischen sind hier.'