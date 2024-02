Diese 3 Fragen zeigen, wie intelligent man ist

Das ist der kürzeste IQ-Test der Welt.

Mittels IQ-Tests soll ermittelt werden, wie intelligent eine Person ist. Obwohl solche Tests nicht unumstritten sind, erfreuen sie sich dennoch weiterhin größte Beliebtheit.

Der renommierte Forscher Shane Frederick hat nun den kürzesten Intelligenztest der Welt entwickelt. Mit nur drei Fragen will der Yale-Professor herausfinden können, wie intelligent ein Mensch ist.

Hier sind die 3 Aufgaben

1. Ein Tischtennis-Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball?

2. 5 Maschinen brauchen 5 Minuten um 5 Geräte zu produzieren. Wie lange brauchen 100 Maschinen, um 100 Geräte zu produzieren?

3. Ein See ist voller Rosenblätter. Jeden Tag verdoppelt sich die Anzahl der Rosen. Insgesamt braucht es 48 Tage, bis der ganze See mit Rosen bedeckt ist. Wie lange braucht es, bis der halbe See mit Rosen bedeckt ist?

1. 5 Cent

2. 5 Minuten

3. 47 Tage