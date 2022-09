Diese Frau ließ sich die Augenlider piercen

Eine Frau brachte das Internet ins Staunen, als sie ihre gepiercten Augenlider zur Schau stellte.

TikTokerin @merdurh, die als Zell- und Molekularbiologin arbeitet, teilte eine Reihe von Videos auf der Plattform, um anderen von ihrem Piercing zu erzählen, das sie seit mehr als einem Jahrzehnt hat. Auf einem der Videos wurde auch ein Piercing des Augenliedes gezeigt. Die User waren schockiert und fragten, ob ein solches Tattoo nicht Schmerzen verursachen würde.

"Ich war 21 und wollte eine Körperveränderung als Form der Selbstdarstellung vornehmen", sagte sie. "Und ich hatte so etwas noch an niemandem gesehen, also fühlte es sich einzigartig und wie mein eigenes an - deshalb habe ich es machen lassen. Ich glaube, es ist das am zweitwenigsten verbreitete Piercing, oder so ähnlich." Sie zeigte den Ring, den sie benutzt, und fuhr fort: "Für alle, die fragen, wie ich ihn wechsle... Das ist ein Scharnierring, der sich so schließt und zuschnappt. Ich gebe zu, dass das Wechseln ganz schön mühsam ist.

© TikTok/@merdurh

"Ich bin an die Sache herangegangen, wie die meisten Leute an ihre Tattoos herangehen - sie wollen etwas, das sich wie ihr eigenes anfühlt, das einzigartig für sie ist, und deshalb habe ich es gemacht." Eine Entzündung will die junge Frau ebenfalls noch nicht davongetragen haben.