Alte, nicht mehr genutzte Handys landen oftmals in irgendeiner Schublade und werde nicht mehr weiter beachtet. Doch wie sich herausstellt, haben einige dieser alten Mobilfunker einen ungeahnten Sammlerwert.

Mit bis zu mehreren tausend Euro werden heutzutage alte Handys, die scheinbar keinen Wert mehr haben, gehandelt. Vor allem mit Originalverpackung lässt sich einiges an Geld mit diesen Sammlerstücken verdienen. Hier finden Sie eine Liste mit 7 Handys, welche Ihnen einen Geldsegen bescheren können.

Motorola DynaTAC 8000x

Dieses Mobiltelefon wurde bereits 1973 zum Patent angemeldet und war zum Verkaufsstart - 10 Jahre später - für 4000 US-Dollar erhältlich. Bereits jetzt wird dieses Relikt für mehrere tausend Euro, je nach Zustand, gehandelt - Tendenz immer noch steigend.

Nokia 8110

1996 vorgestellt und vor allem durch den Film "Matrix" bekannt geworden, konnte man das Nokia 8110 damals für knapp unter 1000 Euro erwerben. Originalverpackt bekommt man heute dafür bis zu dreimal so viel.

iPhone 2G

Es war die Sensation als Steve Jobs 2007 das allererste iPhone vorstellte - das iPhone 2G. Damals für rund 400 Euro erhältlich, bewegt sich der Preis für dieses Stück Geschichte derzeit bei 1000 bis 3000 Euro.

Nokia 8800 Arte Carbon

Beim Marktstart des Nokia 8800 Arte Carbon beeindruckte es Technik-Fans vor allem durch die hochwertigen Materialien. Mit Titan, Kohlenstofffasern und Edelstahl sollte es eine Premium Version des normalen Nokia 8800 darstellen. Originalverpackt bringen diese Geräte mittlerweile mehr als 1000 Euro ein.

Nokia 3310

Das Nokia 3310 war wohl eines der beliebtesten und bekanntesten Handys seiner Zeit und eines der ersten, welches längere SMS versenden konnte. Durch den hohen Verbreitungsgrad des Kult-Telefons kommt man nur originalverpackt oder im neuwertigen Zustand auf Summen von 200 bis 300 Euro.

Nokia 8800 Sirocco

Sowie das Nokia 8800 Arte Carbon eine edlere Version für das Standardmodell Nokia 8800 darstellen sollte, ist auch bei diesem Modell eine hochwertigere Optik das Hauptmerkmal. Auch wenn für das Nokia 8800 Sirocco momentan keine hohen Preise bezahlt werden, so kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Preisanstiegen in den tausender Bereich. Mit einem Wertanstieg ist also zu rechnen.

Samsung SPH-N270

Bei diesem Mobiltelefon arbeitete man eng mit den Produzenten von "Matrix" zusammen, um das optimale Kommunikationsgerät für "Morpheus" zu bauen. Mit futuristischem Look und Kult-Status begeistert es seit jeher die Fans der Matrix-Reihe. Den Wert konnte dieses Handy seit 2003 verdoppeln.