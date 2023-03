Diese KI übersetzt Gebärdensprache in Echtzeit

Der Zoom-Boom, der durch die Pandemie beschleunigt wurde, hat die Gebärdensprache ins Rampenlicht gerückt. Ein Studentin hat nun eine KI entwickelt, die Gebärdensprache in Echtzeit übersetzt.

Priyanjali Gupta, Ingenieurstudentin im dritten Jahr am indischen Vellore Institute of Technology, hat ein Modell der künstlichen Intelligenz entwickelt, das die Gebärdensprache in Echtzeit übersetzt.

Der treibende Faktor war jedoch ihre Mutter, die sie bat, "etwas zu tun, jetzt, da sie Ingenieurwissenschaften studiert", eine Aussage, die von den meisten indischen Müttern geteilt wird. Gupta studiert im dritten Jahr Informatik mit dem Schwerpunkt Datenwissenschaft am Vellore Institute of Technology in Tamil Nadu.

"Sie hat mich verspottet. Aber es brachte mich dazu, darüber nachzudenken, was ich mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten tun könnte. Eines schönen Tages, inmitten von Gesprächen mit Alexa, kam mir die Idee einer integrativen Technologie. Das war der Auslöser für eine Reihe von Plänen", sagte Gupta aus Delhi gegenüber Interesting Engineering.