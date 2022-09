Diese Mutter dekoriert schon jetzt für Weihnachten

Weihnachten ist ja für viele die schönste Zeit des Jahres, doch diese Frau dürfte es mit den Vorbereitungen wohl ein wenig übertrieben haben.

Es ist der Traum vieler Menschen. Eine schöne Weihnachtsbeleuchtung. Heidi Parrish aus England beginnt bereits mitten im Sommer mit der Dekoraton für den Winter. Wegen der gestiegenen Kosten können die Lichter aber nicht jeden Tag leuchten, so die Frau.

"Ich wollte mein Haus so früh wie möglich schmücken, denn wenn ich meine Kinder und andere Menschen zum Lächeln bringe, wenn sie die Lichter sehen, dann denke ich: 'Was kann man nicht daran lieben, sich schon früh auf Weihnachten einzustimmen'", verteidigte die vierfache Mutter ihre Entscheidung gegenüber GrimsbyLive. "Besonders nach der Pandemie haben wir alle gemerkt, dass es wirklich keine Zeit wie die Gegenwart gibt, also warum nicht?

"Im Moment plane ich, das Licht nur gelegentlich einzuschalten, etwa wenn wir Freunde zu Besuch haben, um sicherzustellen, dass ich keine Energie verschwende und um die Kosten so gering wie möglich zu halten.

Parrish hat mehr als 50.000 Instagram-Follower und verriet auf der Plattform, dass ihre frühe Festtagsstimmung in Zusammenarbeit mit einem Online-Händler in Verbindung steht, der ihr die Utensilien zur Verfügung stellt.