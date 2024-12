Diese weiße Leinwand ist über eine Million Euro wert

In der Welt der Kunst gibt es immer wieder Stücke, die für hitzige Diskussionen sorgen.

Ein aktuelles Beispiel: Eine vollständig weiße Leinwand des US-amerikanischen Künstlers Robert Ryman wird in München versteigert. Doch das vermeintlich „leere“ Kunstwerk hat es in sich – vor allem preislich.

Ein Millionenpreis für Weiß

München, Deutschland. Am 6. und 7. Dezember wird im renommierten Auktionshaus „Ketterer Kunst“ ein außergewöhnliches Kunstwerk versteigert. Das Besondere daran? Es handelt sich um eine quadratische Leinwand, die vollständig in Weiß gehalten ist. Der Schätzpreis für das Werk mit dem Titel „General 52 x 52“ beläuft sich auf rund eine Million Euro – ein Betrag, der selbst in der Kunstszene für Aufsehen sorgt.

Obwohl seine Werke bereits in der Vergangenheit für viel Diskussionsstoff sorgten, hat er schon einige in Millionenhöhe verkauft. © kettererkunst

Das Kunstwerk stammt von Robert Ryman (1930–2019), einem Künstler aus den USA, der ursprünglich Jazz-Musiker war. Erst durch seine Tätigkeit als Wachmann im Museum of Modern Art (New York, USA) kam er zur Malerei. Ryman widmete sich in seiner Arbeit besonders der Farbe Weiß, die für ihn weit mehr als nur eine „Nichtfarbe“ darstellte.

Ein Blick auf das Werk: Mehr als „nur“ weiße Farbe

Was auf den ersten Blick wie eine leere Leinwand wirken mag, offenbart bei genauerem Hinsehen eine komplexe Gestaltung. Das Gemälde besteht aus einer Baumwollleinwand, die mit einer speziellen Mischung aus Emaille- und Schmelzfarben bemalt wurde. Diese Farben, die normalerweise für Metalloberflächen verwendet werden, verleihen dem Werk eine einzigartige Struktur und Tiefe.

Das Auktionshaus betonte außerdem, dass Weiß nicht einfach nur Weiß ist. © kettererkunst

Laut dem Auktionshaus sei die Oberfläche des Kunstwerks äußerst empfindlich. Schon kleinste Beschädigungen könnten den Wert erheblich mindern. Aus diesem Grund wird das Gemälde nicht auf Reisen gehen. Die Präsentation im Münchner Auktionshaus bleibt somit eine seltene Gelegenheit, das Werk aus nächster Nähe zu betrachten.

Die Kunst von Robert Ryman

Robert Ryman war ein Meister der Reduktion. Seine Werke, die häufig auf den Einsatz von Weiß fokussiert sind, zeigen, wie vielseitig diese Farbe sein kann. Licht, Bewegung und die Struktur des Materials spielen in seinen Arbeiten eine zentrale Rolle. Durch die monochrome Farbwahl lädt Ryman die Betrachter ein, sich intensiv mit den Details auseinanderzusetzen.

Seine Kunstwerke sorgen immer wieder für Diskussionen, doch der Erfolg spricht für sich: Mehrere seiner Gemälde erzielten bereits Preise in Millionenhöhe. Laut „Ketterer Kunst“ beweist das auch, dass Rymans Werke trotz – oder gerade wegen – ihrer minimalistischen Erscheinung von vielen als faszinierend wahrgenommen werden.

Spannung vor der Auktion

Obwohl der Schätzpreis von einer Million Euro bereits feststeht, bleibt unklar, ob das Werk diesen Preis erreicht oder gar übertrifft. Kunstliebhaber, Sammler und Kritiker verfolgen die Auktion gespannt. Das Ergebnis könnte ein weiterer Beweis für die außergewöhnliche Anziehungskraft von Rymans Arbeiten sein – und für die hohen Preise, die abstrakte Kunst erzielen kann.