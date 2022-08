Dieser Hollywood-Star ist Jiu-Jitsu Meister

Nicht nur auf der Leinwand, sondern auch auf der Matte macht ein Hollywood-Star gute Figur. Er konnte beim Turnier sogar die Goldmedaille gewinnen.

Der "Venom"-Star Tom Hardy kann nicht nur auf der Leinwand großes vollbringen. Er trat am Wochenende bei der REORG Open Jiu-Jitsu-Meisterschaft im Aldersley Leisure Village auf die Matte, wo er den Wettbewerb absolut dominierte.



Hardy stellte nicht nur sein sportliches Können unter Beweis, sondern ist auch Botschafter der REORG Charity, die Menschen mit lebensverändernden Verletzungen die Kunst des brasilianischen Jiu-Jitsu lehrt. In einer Reihe von Videos, die von Jiu-Jitsu Geoff auf TikTok geteilt wurden, ist der 44-jährige Schauspieler zu sehen, wie er seine Gegner mit Präzisionsarbeit zu Fall bringt.



Neben den Aufnahmen schrieb der TikToker: "Tom Hardy dominiert die REORG Open und holt Doppel-Gold. Hat jeden Kampf durch Submission gewonnen, der Mann ist ein Killer".



Dutzende von Leuten haben in den Kommentaren ihr Lob für den Briten geäußert. Einer schrieb: "Wenn man bedenkt, dass er Anfang 40 ist, ist das verdammt gut", während ein dritter hinzufügte: "Tom Hardy ist perfekt. Er ist wie 10/10."